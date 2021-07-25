В Киеве произошла перестрелка: есть раненые

В Киеве произошла перестрелка: есть раненые

Было слышно шесть выстрелов.

В Киеве возле станции метро "Дворец спорта" произошла драка со стрельбой, есть раненый.

Об этом сообщил "Киев оперативный" в Telegram.

Согласно сообщению, около со станцией метро "Дворец Спорта" произошла драка. Было слышно 6 выстрелов.

"После чего мужчина упал и больше не встает ... Вызвали "скорую", которая срочно госпитализировала пострадавшего", — говорится в сообщении.

Пока нет сообщение полиции об инциденте.

Напомним, в Черкассах во время конфликта мужчина достал оружие и выстрелил из него в двух других мужчин. После этого он сразу убежал в лес. А раненых в спину и голову мужчин госпитализировали в Третьей городской больницы.

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