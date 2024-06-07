В Киеве произошел взрыв в многоэтажке: в чем причина (видео)

По предварительной информации, в одной из квартир взорвался аккумулятор.
В пятницу, 7 июня, в одном из многоэтажных домов на Софиевской Борщаговке в Киеве раздался взрыв.
Видео с места инцидента публикуют местные Telegram-каналы.
На опубликованных кадрах видно, что из окна третьего этажа дома идет белый дым. Оконное стекло — выбито, вероятно, взрывом.
По предварительной информации, в одной из квартир взорвался аккумулятор.
Официальной информации о ЧП пока не было.
Напомним, ночью 7 июня армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками и ракетами. Тревога продолжалась четыре часа. В регионе работали силы ПВО.
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