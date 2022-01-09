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В Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке: человек выпал из окна (фото)

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В Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке: человек выпал из окна (фото)

ГУ ГСЧС в Киеве

Вызов о пожаре поступил около четырех утра.

В Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке на улице Братиславской в Деснянском районе. Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже.

Об этом 9 января сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Спасатели получили вызов о пожаре в 03:59. Жители дома самостоятельно приступили к эвакуации до прибытия спасателей. Пожар на площади 15 квадратных метров был ликвидирован в 05:11.

Во время тушения пожара на улице возле дома обнаружили тело мужчины без признаков жизни. По предварительной информации, человек выпал из горящей квартиры.

В результате пожара одна из комнат квартиры выгорела полностью, были закопчены стены и потолок квартиры. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются правоохранителями.

Напомним, что под Киевом горел храм. Огонь уничтожил около 48 квадратных метров культового сооружения.

© ГУ ГСЧС в Киеве
ГУ ГСЧС в Киеве
© ГУ ГСЧС в Киеве
ГУ ГСЧС в Киеве
© ГУ ГСЧС в Киеве
ГУ ГСЧС в Киеве

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