В Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке: человек выпал из окна (фото)

В Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке: человек выпал из окна (фото)

Вызов о пожаре поступил около четырех утра.

В Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке на улице Братиславской в Деснянском районе. Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже.

Об этом 9 января сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Спасатели получили вызов о пожаре в 03:59. Жители дома самостоятельно приступили к эвакуации до прибытия спасателей. Пожар на площади 15 квадратных метров был ликвидирован в 05:11.

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Во время тушения пожара на улице возле дома обнаружили тело мужчины без признаков жизни. По предварительной информации, человек выпал из горящей квартиры.

В результате пожара одна из комнат квартиры выгорела полностью, были закопчены стены и потолок квартиры. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются правоохранителями.

Напомним, что под Киевом горел храм. Огонь уничтожил около 48 квадратных метров культового сооружения.

ГУ ГСЧС в Киеве

ГУ ГСЧС в Киеве

ГУ ГСЧС в Киеве

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