В Киеве произошел сильный пожар: дым видно из разных частей столицы (фото)

В Киеве с утра 13 октября вспыхнул сильный пожар. Дым от огня виден из разных уголков столицы.

Фото последствий пожара публикуют в соцсетях.

Как отмечается, пожар вспыхнул на Троещине. На кадрах видны клубы сильного дыма, который виден из разных уголков столицы.

В ГСЧС Киева ТСН.ua рассказали, что загорелся мусор на улице Электротехнической. Огонь охватил площадь 70 квадратных метров. На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия чрезвычайной ситуации.

Гореть мусор / Фото: соцмережі

Напомним, что в Киеве возле недостроя нашли тела двух девушек-подростков.

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