В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта из-за провала асфальта (видео)

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта из-за провала асфальта (видео)

Транспорт курсирует с опозданием.

В Киеве произошел сбой в курсировании ряда маршрутов троллейбусов и автобусов из-за провала асфальта на бульваре Шевченко, 3. Отмечается, что на место провала направлена служба города.

Как сообщается в Telegram-канале КП "Киевпасстранс", задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов № 114, 118.

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"Движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской. Движение автобусов № 114, 118 организовано через ул. Пушкинскую", — предупредили в "Киевпасстрансе".

Ранее стало известно, что в Киеве 12 декабря могут ограничить вход на трех станциях метро в связи с проведением футбольного матча "Динамо – Заря".

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