В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта из-за провала асфальта (видео)

Транспорт курсирует с опозданием.
В Киеве произошел сбой в курсировании ряда маршрутов троллейбусов и автобусов из-за провала асфальта на бульваре Шевченко, 3. Отмечается, что на место провала направлена служба города.
Как сообщается в Telegram-канале КП "Киевпасстранс", задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов № 114, 118.
"Движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской. Движение автобусов № 114, 118 организовано через ул. Пушкинскую", — предупредили в "Киевпасстрансе".
Ранее стало известно, что в Киеве 12 декабря могут ограничить вход на трех станциях метро в связи с проведением футбольного матча "Динамо – Заря".
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