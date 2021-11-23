В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта: как добраться на работу

Город остановился в пробках.
В Киеве с утра во вторник, 23 ноября, произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта. Он коснулся автобусов, троллейбусов и трамваев.
Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".
Так, из-за пробок с задержкой двигаются автобусы №21, 73, 100, 101, 114 и троллейбусы №29, 30, 31, 47, 50, 50к. На место скопления транспорта вызвали полицию.
Из-за проведения дорожных работ было изменено движение автобусов на маршруте №95. Они ездят по просп. Павла Тычины и ул. Амвросия Бучмы, но без заезда на ул. Березняковскую.
Кроме того, задерживается движение трамваев №14 и 15 из-за травмирования пассажира. Инцидент произошел на ул. Гавела в направлении просп. Отрадного. На место вызвали медиков. Также с задержкой по техническим причинам двигаются трамваи №22к.
В связи с проведением ярмарки было изменено движение автобусов №46 по ул. Никитенко. Они двигаются по ул. Курнатовского-Вильде без заезда на ул. Микитенко.
Также изменено движение автобусов №87 и 108 из-за проведения дорожных работ. Транспорт двигается по ул. Тычины и по Днепровской Набережной соответственно.
Напомним, что в Украине планируется ослабить ограничения на проезд в общественном транспорте. В Минздраве сообщают, что с таким обращением к правительству обратились мэры городов Украины.
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