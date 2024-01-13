В Киеве произошел пожар в мусоросборнике: погибли люди (фото)

Причина трагедии пока неизвестна.
В Днепровском районе столицы ночью произошел пожар. Спасатели обнаружили тела двух человек.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.
"13 января в 00:14 поступило сообщение о пожаре на бульваре Амвросия Бучмы. Возгорание произошло в мусоросборнике на первом этаже. Возгорание ликвидировано в 00:43. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух человек", — отметили спасатели.
Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
Напомним, в Черниговской области во время пожара в доме погибли мать и ее дети. Больше об этом читайте в новости.