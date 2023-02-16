В Киеве произошел пожар над станцией метро: что горит

У входа на станции метро "Героев Днепра" горит зоомагазин.

В Киеве произошел пожар над станцией метро "Героев Днепра". Над станцией построен торговый центр, пожар произошел в одном из павильонов. Очевидцы пишут, что возгорание произошло в зоомагазине.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua со ссылкой на ГСЧС Киева.

Пассажиры сообщают о сильном задымлении при входе на станцию.

Я сообщили нам в ГСЧС Киева спасатели уже на месте. Пожару присвоен первый ранг сложности.

"В 3-этажном ТЦ "Оазис" в полуподвальном помещении зоомагазина произошел пожар на площади 20 квадратных метров. Возгорание уже локализовано. Но пожары обследуют другие помещения торгового центра", — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Добавим, что 12 февраля в Днепре вспыхнула хозяйственная постройка. Там произошел взрыв. Погиб мужчина и пострадала женщина.

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