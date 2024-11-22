В Киеве произошел пожар: есть погибший и пострадавшие

Ночью 22 ноября в Подольском районе Киева на улице Светлицкого произошел пожар в многоэтажном жилом доме. В результате возгорания один человек погиб, еще два пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В 01:51 в ГСЧС поступило сообщение о возгорании на 7-м этаже 9-этажки. Спасатели ликвидировали пожар в 02.47 на площади 10 кв. м.

Во время тушения обнаружено тело мужчины 1965 года рождения. Две женщины получили незначительные травмы, но от госпитализации отказались. Спасатели эвакуировали 28 человек с верхних этажей.

К ликвидации возгорания привлечены 11 единиц техники и 53 спасателя. Причины пожара устанавливаются правоохранителями.

Напомним, в Киеве водитель сбил несовершеннолетнюю и скрылся с места ДТП.

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