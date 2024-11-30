В Киеве произошел масштабный прорыв трубопровода: улица превратилась в реку

В Дарницком районе Киева произошел прорыв трубопровода. Из-за этого вода вытекла на дорогу, что усложнило движение транспорта.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В Сети сообщали, что прорыв произошел на проспекте Петра Григоренко. Из-за аварии вода вытекла на проезжую часть и затопила часть дороги, где уровень воды достигал капотов машин.

В КГГА заявили, что в результате прорыва трубы перекрыто дорожное движение с улицы Здолбуновской в направлении улицы Анны Ахматовой, а на проспекте Григоренко частично подтоплены рядом расположенные парковочные площадки, а также проезжая часть проспекта.

На месте аварии работали аварийные бригады "Киевводоканала" и других коммунальных служб.

Напомним, в Киеве прорвало сеть "Киевтеплоэнерго", закрывали станцию метро "Лыбидская".

В Киеве произошел прорыв трубопровода

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