В Киеве произошел масштабный пожар на складе: что об этом известно (фото)

Огонь распространился на площадь в четыре тысячи квадратных метров.

В Киеве в Броварском районе произошел масштабный пожар на площади в четыре тысячи квадратных метров. Загорелся склад с поддонами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, возгорание произошло на территории Зимнего территориального общества. Там пылал склад с поддонами. Огонь распространился на площадь в четыре тысячи квадратных метров.

“К тушению пожара, кроме спасателей, были привлечены сельские пожарные команды Зазимье, Погребы, Пуховка. В 04:55 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 29 спасателей и 9 единиц техники”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, что в ближайшее время ситуация со светом в Киеве и области изменится.

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