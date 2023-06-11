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В Киеве прохожий захотел угостить полицию наркотиками: "Ребята, я же по-нормальному" (видео)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Киеве прохожий захотел угостить полицию наркотиками: "Ребята, я же по-нормальному" (видео)

В Киеве задержан мужчина, предлагавший полиции наркотики. / Фото: УНІАН

Шутника задержали на месте.

В Киеве на проспекте Шухевича к патрульным полицейским подошел случайный прохожий, чтобы угостить их наркотиками. После этого его задержали.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

На днях полиция на проспекте Шухевича задержала водителя, нарушившего правила дорожного движения. При оформлении правонарушения к патрульным подошел случайный прохожий и предложил им марихуану.

"Инспекторы удивились и решили переспросить у шутника, действительно ли он хранит запрещенные вещества. На что мужчина достал из кармана пакет с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис", — говорится в сообщении.

После этого нарушителя задержали и вызвали следователей.

"Ребята, я же по-нормальному", — прокомментировал ситуацию задержанный.

В Киеве прохожий захотел угостить полицию наркотиками

В Киеве прохожий захотел угостить полицию наркотиками

Напомним, в Днепровском районе Киева пассажиры троллейбуса набросились на парня, потому что он перевозил велосипед и якобы мешал им.

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Дата публикации
Просмотры
797
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