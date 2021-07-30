В Киеве проходит ЛГБТ-акция у Офиса президента: стычки, слезоточивый газ и подозрительная сумка

В Киеве проходит ЛГБТ-акция у Офиса президента: стычки, слезоточивый газ и подозрительная сумка

На акцию пришли также представители праворадикальных организаций.

В пятницу, 30 июля, в Киеве возле Офиса президента перед началом акции в поддержку ЛГБТ-сообщества, который должен был пройти в формате рейва, произошли столкновения участников "Рейвахпрайда" с праворадикалами, а взрывотехники проверяли содержимое подозрительной сумки.

Как сообщила на своей Facebook-странице одна из организаторов мероприятия, руководитель ОО "УкраинаПрайд" София Лапина, свою акцию сопротивления анонсировала здесь организация "Традиция и порядок".

"Я только за свободу слова и то, чтобы полиция сделала проведения обеих акций и исключительно в мирных форматах", — отметила она.

Перед началом акции полицейские, которых достаточно много возле Офиса президента, обратили внимание на подозрительную сумку, которую взялись проверять взрывотехники.

"Каких-то сообщений о минировании не поступало. Просто проверяется подозрительный предмет ", — сообщили в полиции.

Впоследствии между участниками акций произошли столкновения. Чтобы утихомирить ситуацию, полиция применила слезоточивый газ и задержала нескольких наиболее активных нарушителей правопорядка.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова на своей Facebook-странице тоже анонсировала сегодняшнюю акцию у Офиса президента, отметив, что ее участники поддерживают принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.

"Прошу руководство Национальной полиции Украины обеспечить безопасность участников и обеспечить общественный порядок", — написала омбудсвумен.

Напомним, ранее во Львове в полицию поступило сообщение о том, что на территории аэропорта обнаружено подозрительное сумку, в которой может быть взрывчатка. Всех людей с аэродрома эвакуировали.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку