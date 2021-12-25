В Киеве прогнозируют резкое похолодание и гололед

В Киеве прогнозируют резкое похолодание и гололед

Коммунальные службы готовятся обрабатывать дороги и тротуары реагентами.

В Киеве температура ночью упадет до 11-13 градусов мороза. В связи с резким похолоданием, вечером в столице прогнозируют гололедицу.

Коммунальные службы готовятся обрабатывать дороги и тротуары противогололедными средствами.

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Об этом говорится на сайте КГГА.

Для очистки и обработки улиц подготовлено 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Во дворах и межквартальных проездах будут работать около 4 тысяч работников коммунальных жедов и готовы задействовать более 150 единиц спецтехники.

Также будут работать около 80 единиц техники и работники зеленстроев, которые будут обрабатывать дорожки в парках и скверах.

Городские власти призывают водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, а если избежать поездки невозможно – быть максимально осмотрительными на дорогах.

Пешеходов просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и территориях в Контактный центр города Киева 15-51.

Министерство здравоохранения Украины

"Звертаємо увагу, що не лише муніципальні служби, а й підприємства усіх форм власності несуть відповідальність за вчасне та якісне прибирання локацій. Дотримання правил благоустрою в Києві контролюють інспектори з благоустрою. У разі невиконання – штраф, що може сягати для фізичних осіб – 340-1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей – 850-1700 грн ", — говорится в сообщении КГГА.

Напомним, что на новый год синоптики обещают сказочную погоду. 31 декабря температура воздуха опустится до -15 градусов. Ночью прогнозируется мелкий снег, все остальное время — без осадков.

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