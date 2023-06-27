В Киеве проезд для учеников в транспорте будет платным до конца лета

На период каникул по проездным скидка будет составлять 75%.

В Киеве проезд для учеников в общественном транспорте будет платным с 1 июля по 31 августа, на период каникул по проездным скидка будет составлять 75%.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Чтобы приобрести проездной билет со скидкой в 75% через приложение "Киев Цифровой", необходимо добавить ученический билет к аккаунту, введя номер ученического билета и пин-код. После этого нужно нажать "Купить проездной", — говорится в сообщении.

При пополнении через терминал самообслуживания нужно ввести номер ученического, расположенный под штрих-кодом или вставить карту в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать "Пополнить". Для ученических билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца/второй половины месяца.

Также можно приобрести на ученический одноразовые поездки, но в этом случае отдельные скидки для учеников не предусмотрены.

В КГГА отмечают, что пополнить ученический, кроме того, можно в кассах КП "Киевский метрополитен" ("Выдубичи 1", "Почайная 1", "Вокзальная"), на сайте и в приложении EasyPay, а также на сайте КП "ГИОЦ" .

"В соответствии с решением Киевсовета, бесплатный проезд и проезд с частичной оплатой предоставляется ученикам заведений общего среднего образования Киева только в период учебного года и период годового оценивания — с 1 сентября по 1 июля следующего года", — говорится в сообщении.

Также согласно решению Киевсовета, с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений города Киева.

Напомним, в Киеве определились, на кого заменят бюст российских деятелей культуры в метро.

Читайте также: