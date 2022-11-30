В Киеве продолжаются экстренные отключения света, но время сокращается

Стабилизационные графики пока не действуют.
В четверг, 1 декабря, в Киеве будут применять экстренные отключения электроэнергии. Впрочем, время отключений сокращается.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"Стабилизационные графики пока не действуют. Мы стараемся как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но действуем в соответствии с ситуацией в энергосистеме", — подчеркнули в компании.
В свою очередь гендиректор Yasno Сергей Коваленко отметил, что время отключений света сокращается.
"В понедельник киевляне в среднем отключались на девять часов, а вчера — менее чем на 7 часов в сутки. Сегодня и сами ограничения были меньше — 545 МВт", — говорится в его сообщении.
По его словам, в течение дня отключали 953 тысяч клиентов, что на пять тысяч меньше, чем вчера. "Но пока мы все равно в режиме экстренных отключений. Стабилизационные графики не действуют, но мы на них ориентируемся и к ним приближаемся", — подчеркнул гендиректор Yasno.
Напомним, для усиления контроля за составлением и выполнением графиков почасовых отключений электроэнергии Министерство энергетики издало приказ, согласно которому Госэнергонадзор будет проводить внеплановые проверки на объектах энергетики. Кроме графиков отключения будут проверять и техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики.
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