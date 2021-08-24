В Киеве продолжается речной парад ко Дню Независимости: видео

Торжественное прохождение катеров продолжается в районе Речного вокзала и Труханова острова.

В Киеве продолжается речной парад в честь Дня Независимости.

24 августа Киев празднует 30-летие Независимости Украины.

Об этом сообщил телеканал "Киев" и обнародовал видео.

В 14:00 в Киеве начался речной парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Торжественное прохождение катеров продолжается в районе Речного вокзала и Труханова острова.

У Речного вокзала демонстрируются общие действия сил сектора безопасности и обороны.

От Военно-морских сил в параде принимают участие бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и "Коростень", а также десантный катер "Сватово". Также от армии будут две 11-метровых и два 7-метровых лодки Willard.

От морской охраны Госпогранслужбы примут участие: два катера Safe Boat, катер проекта UMS-1000; катер Safe Boat 27 один из двух, которые США передали пограничникам в 2019 году.

В параде также принимают участие судна полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме этого, над Днепром предполагается воздушный показ самолетов и вертолетов.

Напомним, в небе над Крещатиком свой полет совершил мировой рекордсмен — самолет Ан-225 "Мрия", который является гордостью нашего государства.

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