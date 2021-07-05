В Киеве продлят работу метро и наземного транспорта из-за Atlas Weekend: график

Поезда метро будут курсировать на час дольше.

В столице на время проведения фестиваля Atlas Weekend для обеспечения перевозки пассажиров работа общественного транспорта будет продлена.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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В частности, в ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта продлена на один час. Перевозки пассажиров наземным общественным транспортом будут организованы после прохождения последних пар поездов.

Кроме того, на период проведения мероприятия, в случае необходимости и в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станцию метрополитена "Выставочный центр".

Также на весь период проведения фестиваля — 6, 7, 8 и 9 июля — на час продлена работа троллейбусов №№ 11, 12, 43, 45 и автобусов № 56.

А в Минздраве сообщили, что на фестивале Atlas Weekend откроют центр вакцинации от коронавируса. Там все желающие смогут сделать прививки вакциной CoronaVac.

Напомним, в Киеве с 5 до 11 июля в Киеве на ВДНХ пройдет музыкальный фестиваль Atlas Weekend.

В этом году 5 и 6 июля для посетителей сделали свободный вход на Atlas Weekend при условии предварительной регистрации и наличии бесплатного билета, который можно получить по ссылке: https://cutt.ly/tmqtKAl. В эти два дня в программе предусмотрено одинаковый лайнап.

В первый день фестиваля запланированы выступления как иностранных, так и украинских исполнителей. В частности, 5 июля выступят Тина Кароль, Mozgi, Melovin, NK, Dorofeeva, Вопли Видоплясова, Dantes, Alyosha, Сергей Мироненко, Сергей Бабкин, Скай, Скрябин и Юркеш, Bachi, Keyc, BSHKK и другие.

Среди нынешних хедлайнеров — Fatboy Slim, DJ Snake, Верка Сердючка, The Hardkiss, Океан Эльзы, Тина Кароль, Валерий Меладзе и другие.

Фестиваль будет проходить 5-11 июля с соблюдением всех карантинных ограничений.

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend-2020 перенесли на следующий год

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