В Киеве продлят Борщаговскую линию скоростного трамвая и реконструируют Вокзальная площадь

Реализация этого проекту планируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития,

В Киеве продлят Борщаговскую линию скоростного трамвая и реконструируют Вокзальную площадь, что улучшит транспортное сообщение с центральной частью города.

Такое решение приняли 24 июня на пленарном заседании Киевского городского совета. Решение поддержали 67 депутатов.

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Об этом сообщает КГГА.

Проект "Киевская городская мобильность", реализация которого планируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития, состоит из удлинения Борщаговской линии скоростного трамвая в центр Киева. Планируется построить около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского, а также реконструировать Вокзальную площадь.

Реализация указанных мероприятий и компонентов проекта позволит:

улучшить качество транспортного обслуживания жителей и гостей столицы и обеспечить увеличение использования общественного транспорта в городе;

предоставить прямой доступ к центру города жителям массивов Борщаговка и Отрадный;

уменьшить нагрузку на метрополитен, в частности, уменьшить пассажиропоток Святошинско-Броварской линии метро и его станций пересадок;

уменьшить время поездки общественным транспортом;

повысить состояние общественной безопасности у железнодорожного вокзала;

улучшить экологическую ситуацию в центре города.

Напомним, стало известно, где в Киеве проложат полосы для автобусов и троллейбусов.

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