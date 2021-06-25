В Киеве продлят Борщаговскую линию скоростного трамвая и реконструируют Вокзальная площадь

Реализация этого проекту планируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития,
В Киеве продлят Борщаговскую линию скоростного трамвая и реконструируют Вокзальную площадь, что улучшит транспортное сообщение с центральной частью города.
Такое решение приняли 24 июня на пленарном заседании Киевского городского совета. Решение поддержали 67 депутатов.
Об этом сообщает КГГА.
Проект "Киевская городская мобильность", реализация которого планируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития, состоит из удлинения Борщаговской линии скоростного трамвая в центр Киева. Планируется построить около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского, а также реконструировать Вокзальную площадь.
Реализация указанных мероприятий и компонентов проекта позволит:
- улучшить качество транспортного обслуживания жителей и гостей столицы и обеспечить увеличение использования общественного транспорта в городе;
- предоставить прямой доступ к центру города жителям массивов Борщаговка и Отрадный;
- уменьшить нагрузку на метрополитен, в частности, уменьшить пассажиропоток Святошинско-Броварской линии метро и его станций пересадок;
- уменьшить время поездки общественным транспортом;
- повысить состояние общественной безопасности у железнодорожного вокзала;
- улучшить экологическую ситуацию в центре города.
Напомним, стало известно, где в Киеве проложат полосы для автобусов и троллейбусов.