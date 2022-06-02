В Киеве продлили время продажи алкоголя в магазинах

В Киеве продлили время продажи алкоголя в магазинах

В Киеве смягчились ограничения на продажу алкоголя.

С четверга, 2 июня, в столице разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00. К слову, раньше такая возможность была только до 16:00.

Об этом сообщили в КГГА.

Зато продажа алкоголя в заведениях общественного питания возможна как раньше — с 11:00 до 22:00.

Кроме того, в сообщении отмечают, что городские власти призывают киевлян придерживаться комендантского часа, который длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.

Как сообщалось, в Киеве обслуживание пляжей и зон отдыха производится в штатном режиме. Несмотря на это, пляжный сезон в столице пока не будут начинать. Кроме того, в условиях военного положения и ради безопасности посещать пляжи пока не советуют.

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