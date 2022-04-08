В Киеве продлили движение по красной линии метро и возобновили прокат велосипедов и электросамокатов

В Киеве продлили движение по красной линии метро и возобновили прокат велосипедов и электросамокатов

Работают пересадочные узлы: "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта", а также "Золотые ворота" – "Театральная".

В метрополитене Киева продлили движение по красной линии. Так, поезда уже курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная". До этого курсировали от станции "Шулявская" до станции "Театральная".

Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.

Кроме того, без остановки поезда следуют через станции: "Брестская", "Майдан Независимости" и "Кловская".

Отмечается, что метро для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00: красная линия – от станции "Академгородок" до станции "Театральная", синяя линия – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки", зеленая линия – от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Средний интервал по линиям составляет примерно 1 час.

Также в КГГА заявили, что в столице возобновили работу сервисы по прокату велосипедов и электросамокатов. Сегодня, 8 апреля, для проката доступны следующие сервисы: Bolt, Bike NOW и veliki.ua.

Напомним, что из-за российской агрессии в Киеве прекратил работать общественный транспорт, в том числе и метрополитен. Однако позже движение общественного транспорта было частично восстановлено. Проезд в столице бесплатный.