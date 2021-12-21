В Киеве продают поддельную красную икру за 300 гривен: как отличить (фото)

В Киеве продают поддельную красную икру за 300 гривен: как отличить (фото)

Такую же икру в Сети предлагают за 40 гривен.

В Киеве возле станций метро продают поддельную красную икру. Продавцы предлагают купить одну баночку за 150 гривен, а три по скидке – за 300 гривен.

Об этом рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в Facebook.

Он показал фото места продажи икры возле метро "Левобережная". По словам мужчины, желающих купить икру много, несмотря на то, что на баночке явно видно – это подделка.

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"В Украине появилась не только поддельная икра с маркировкой из РФ, но уже и из Республики Беларусь. Напоминаю, что это имитированная икра (белковая), ее цена от 17 до 40 грн в супермаркете!" – объяснил Несмиянов.

Он отметил, что в настоящей икре на упаковке должен быть указан производитель и импортер. Кроме того, текст должен быть переведен на украинский язык.

facebook.com/nesmianov

"Только что открыли. Явно не икра, вкус просто приторно-соленый. Купила в киоске колбасном, могу пойти угостить продавцов, которые мне ее нахваливали", — написала в комментариях женщина, которая купила такую баночку икры.

facebook.com/nesmianov

Несмиянов отметил, что больше всего поддельной икры продают на улицах и в Сети. Например, на OLX.ua предлагают купить 140 грамм такой же икры за 40 гривен. Продавец подчеркивает, что это вроде бы настоящая лососевая икра с сертификатом качества.

OLX

Напомним, что красной икры более чем на 250 тысяч гривен пытался ввезти в Украину белорусский дальнобойщик. Водитель будет привлечен к административной ответственности.

Готовим вкусные блины с красной икрой

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