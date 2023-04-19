В Киеве продают квартиры от $18 тысяч: как выглядит самое дешевое жилье (фото)

Имея бюджет до $25 тысяч, в Киеве можно приобрести собственное жилье.

Самые дешевые однокомнатные квартиры, которые можно найти в Киеве, стоят 18 тысяч долларов. За такую сумму предлагают маленькие смарт-квартиры или квартиры в общежитиях.

ТСН.ua предлагает просмотреть, как выглядит жилье до 25 тысяч долларов, которое продают в столице.

За $18 тысяч можно купить однокомнатную квартиру в общежитии в Соломенском районе Киева. Ее общая площадь – 22 м².

"Квартира под ремонт. Блок на пять квартир, отдельный туалет в самой квартире, общая ванная комната только в вашем пользовании под замком. Наличие стиральной машины. Тихие соседи. Остекленный балкон и пластиковые окна. Возможность сделать душевую или маленькую ванную комнату в квартире", — говорится в объявлении.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

За такую же сумму, $18 тысяч, предлагают смарт-квартиру на Караваевых Дачах. Однако квартирой ее назвать сложно, ведь площадь помещения составляет 13 м².

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Однокомнатную смарт-квартиру площадью 23 м² в Дарницком районе можно купить за $19 тысяч. Она находится на восьмом этаже новостройки. Состояние – после застройщика.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Еще одна маленькая квартира площадью 19 м² в Голосеевском районе стоит $20 тысяч. В ней сделан капитальный ремонт и есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Чуть дороже, за $20,5 тысяч, продается смарт-квартира с ремонтом площадью 19 м² в Дарницком районе столицы.

"Техника и мебель остается по договоренности. В доме своя котельная и электроэнергия поступает от вокзала, поэтому перебоев с отоплением и светом нет. До метро Бориспольская и Красный хутор 10 минут на транспорте, хорошая инфраструктура и транспортное сообщение", — говорится в объявлении.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

За $22 тысяч предлагают приобрести смарт-квартиру площадью 23 м2 в Днепровском районе Киева. В ней остается вся мебель и бытовая техника. Среди преимуществ – до метро "Дарница" пять минут пешком.

"Есть большой шкаф, кровать, кондиционер, бойлер, стиральная машина, холодильник, варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновка. Дом расположен во дворе, в тихом месте. Хорошие соседи. Удобная транспортная развязка", — говорится в объявлении.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Смарт-квартиру площадью 20 м2 со свежим ремонтом и полностью укомплектованную мебелью можно купить за $24 тысяч в Святошинском районе. Ее предлагают в частности как инвестицию в аренду, пока жилье сдается.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

За $25 тысяч предлагают купить однокомнатную квартиру в Соломенском районе. Общая площадь – 23 м². В квартире недавно сделан капитальный ремонт.

"Преимущества: закрытый тамбур на две квартиры и закрытый вход на весь этаж, аккуратное состояние,

просторная планировка", — говорится в объявлении.

Фото: dom.ria.com

Так что имея бюджет до $25 тысяч в Киеве можно приобрести собственное жилье. За такую сумму предлагают смарт-квартиры площадью до 23 квадратных метров или квартиры в общежитиях с общей кухней, а часто и санузлом. За такие деньги есть варианты со свежим ремонтом, укомплектованные бытовой техникой и с пешей доступностью к метро.

Орендодавець не повертає завдаток за квартиру! Що робити?

Читайте также: