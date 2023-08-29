В Киеве продают крошечную квартиру: в одной комнате туалет, кухня и спальня (фото)

Вся квартира – одно помещение без перегородок.

В Киеве продается маленькая однокомнатная квартира с площадью всего 13 кв. м. В одном пространстве без стен в квартире расположены туалет, кухня и спальня.

Об этом говорится в объявлении на одном из крупных порталов недвижимости.

Квартира расположена на первом этаже пятиэтажки. Вероятно, владельцы жилья устроили перепланировку и сделали "квартиру" из одной из комнат другой квартиры. Именно поэтому, возможно, в новом жилье всего одно помещение.

В объявлении на сайте недвижимости указано, что продается однокомнатная смарт-квартира в кирпичном доме.

"Очень теплая квартира при минимальных затратах на коммунальные услуги. Стоят новые металлопластиковые окна хорошего качества... Квартира уже готова к дизайнерским воплощениям будущего владельца. В пешей доступности садик", — указано в объявлении.

Квартира в Киеве/Фото: OLX.

Квартира в Киеве/Фото: OLX.

Сколько стоит смарт-квартира в Киеве

Стоимость такого жилья – 18 тыс. дол.

В объявлении также сообщается, что рядом расположены железнодорожные станции Пост-Волынский, Киев-Волынский. Путь на электричке до метро "Вокзальная" занимает 7 мин.

Отметим, согласно строительным нормам Украины, однокомнатная квартира должна иметь площадь от 30 кв. м. А упомянутое жилье с сайта недвижимости имеет вдвое меньшую площадь.

Квартира в Киеве/Фото: OLX.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сдается в аренду крошечная квартира площадью всего 15 кв. м. Стоимость аренды 15 тыс. грн. в месяц.

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