Злоумышленница нанесла магазину имущественный ущерб на сумму около 200 тысяч гривен.

В Киеве продавщица ювелирного магазина полгода похищала украшения.

Злоумышленница нанесла магазину имущественный ущерб на сумму около 200 тысяч гривен.

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Об этом сообщает полиция Киева.

Похищенные ювелирные украшения женщина сдавала его в ломбарды.

В полицию Киева с заявлением обратился директор магазина ювелирных украшений, расположенного в Голосеевском районе и сообщил, что во время переучета обнаружил недостаток товара. Правоохранители приступили к проверке и установили факт систематических краж драгоценностей сотрудницей фирмы.

Как сообщил начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Михаил Жушман, в ходе досудебного расследования следователи выяснили, что продавщица в течение шести месяцев угоняла украшения и отдавала их под залог в ломбарды.

"Таким образом злоумышленница нанесла магазину имущественный ущерб на сумму около 200 тысяч гривен. Фигуранткой оказалась ранее не судимая 46-летняя местная жительница. Мы сообщили женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 185, частью второй статьи 185 и частью третьей статьи Уголовный кодекс Украины – это кражи и присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно", – говорит Жушман.

Полиция Киева / Facebook

При процессуальном согласовании Голосеевской окружной прокуратуры следователь сообщил женщине о подозрении.

Нарушительнице грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет или лишения свободы сроком от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Киеве в супермаркете вор украл вещи посетителей, оставшихся в камере хранения. А помог злоумышленнику открыть ячейку якобы сотрудник охраны магазина.

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