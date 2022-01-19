Злоумышленница нанесла магазину имущественный ущерб на сумму около 200 тысяч гривен.
В Киеве продавщица ювелирного магазина полгода похищала украшения.
Злоумышленница нанесла магазину имущественный ущерб на сумму около 200 тысяч гривен.
Об этом сообщает полиция Киева.
Похищенные ювелирные украшения женщина сдавала его в ломбарды.
В полицию Киева с заявлением обратился директор магазина ювелирных украшений, расположенного в Голосеевском районе и сообщил, что во время переучета обнаружил недостаток товара. Правоохранители приступили к проверке и установили факт систематических краж драгоценностей сотрудницей фирмы.
Как сообщил начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Михаил Жушман, в ходе досудебного расследования следователи выяснили, что продавщица в течение шести месяцев угоняла украшения и отдавала их под залог в ломбарды.
"Таким образом злоумышленница нанесла магазину имущественный ущерб на сумму около 200 тысяч гривен. Фигуранткой оказалась ранее не судимая 46-летняя местная жительница. Мы сообщили женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 185, частью второй статьи 185 и частью третьей статьи Уголовный кодекс Украины – это кражи и присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно", – говорит Жушман.
При процессуальном согласовании Голосеевской окружной прокуратуры следователь сообщил женщине о подозрении.
Нарушительнице грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет или лишения свободы сроком от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Напомним, в Киеве в супермаркете вор украл вещи посетителей, оставшихся в камере хранения. А помог злоумышленнику открыть ячейку якобы сотрудник охраны магазина.
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