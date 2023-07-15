В Киеве продается одна из самых маленьких квартир с санузлом на кухне: фото

Владельцу жилья придется в одном помещении и готовить, и умываться, и принимать душ.

В Киеве на проспекте Отрадный продается одна из самых маленьких квартир на рынке недвижимости. За жилье площадью 19 квадратных метров просят 27 тысяч долларов.

Об этом пишет Obozrevatel.

На входе в квартиру расположена душевая кабина, умывальник и кухня. Все это разместили на площади 12 квадратов (вся площадь жилья составляет 19 квадратов).

Владельцу жилья придется в одном помещении и готовить, и умываться, и принимать душ.

"В комнате есть своя кухня, свой санузел и душевая кабина (как полноценная однокомнатная квартира)… Установлены металлопластиковые окна, новые радиаторы, ламинат", – говорится в объявлении на портале недвижимости.

Во второй комнате, площадь которой составляет всего семь квадратов, разместили холодильник, стол, небольшой телевизор, шкаф и спальное место.

Квартира расположена на первом этаже пятиэтажного здания.

“Окна выходят во двор, порядочные соседи. Хорошее месторасположение, удобная транспортная развязка, остановка общественного транспорта в двух минутах ходьбы от дома”, – говорится в объявлении.

Напомним, в Украине переписали правила для покупателей квартир в новостройках. Украинцы получили возможность регистрировать свои права на еще недостроенные квартиры. Это стало возможным благодаря электронному механизму защиты инвесторов, вложившихся в строительство.

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