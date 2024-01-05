В Киеве призвали отказаться от купаний на Крещение

Киевлян и гостей столицы призвали отказаться от купаний на Крещение. Действие может использовать Россия.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"В условиях войны, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве", – подчеркнули в ведомстве.

Поэтому жителей и гостей столицы настойчиво призвали отказаться от купания в водоемах на Крещение.

"Также согласно нашим обязательствам по обеспечению безопасности и здоровья граждан, пляжи и водоемы столицы были систематически проверены на соответствие санитарных нормативов и радиационному фону. Зафиксированные показатели отвечают всем требованиям устойчивой нормы", – подытожили в КГГА.

Напомним, Крещение или Крещение Господне – великий христианский праздник, ранее всегда приходился на 19 января. Однако после 1 сентября 2023 года его дата изменилась. Согласно новому лианскому календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, в 2024 году мы будем праздновать Крещение 6 января.

Читайте также: