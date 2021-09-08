В Киеве прививки от COVID-19 уже сделали 50% горожан

В Киеве прививки от COVID-19 уже сделали 50% горожан

Завершили цикл иммунизации (привились двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.

В Киеве прививки от COVID-19 уже сделали 50% горожан.

Завершили цикл иммунизации (прививались двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Сегодня можно выбирать среди вакцин: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. Если вы откладывали прививки, отдавая предпочтение тому или иному препарату, не медлите.

Чтобы сделать прививку, необходимо зарегистрироваться через систему Helsi.me.

В столице можно вакцинироваться в 22 центрах массовой вакцинации: в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, а также в 21 минивакцинальном центре в каждом районе, которые работают на выходных.

Также вакцинироваться можно в кабинетах прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена.

Напомним, количество случаев коронавируса в Киеве неуклонно растет. По состоянию на утро 8 сентября в Киеве зафиксировано 348 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 44 случая больше, чем 7 сентября (304 случая коронавируса).

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