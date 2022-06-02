В Киеве приступили к реконструкции жилых домов, пострадавших из-за обстрелов

В Киеве приступили к реконструкции жилых домов, пострадавших из-за обстрелов

На реконструкцию было выделено 800 млн гривен.

В Киеве приступили к реконструкции жилых домов, которые пострадали в результате российских обстрелов.

Об этом 2 июня сообщили в КГГА.

По словам первого заместителя председателя Николая Поворозника, работы запланировано завершить ближе к середине осени. Поэтому горожане к началу отопительного сезона смогут вернуться в свои дома.

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"Для этого город выделил из столичного бюджета почти 600 млн грн. Также Кабинет министров выделил 200 млн грн из государственного бюджета", – сказал Поворозник.

Всего в Киеве в восстановлении нуждаются почти 390 зданий, из них более 220 жилых домов. Другие – объекты социальной инфраструктуры, медучреждения, садики, школы, учреждения социальной защиты, админздания.

Напомним, в результате обстрелов оккупантами Киева с начала полномасштабного наступления РФ на Украину пострадали 29 детей, 4 из них погибли.

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