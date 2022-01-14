В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось

Флаг снова поднимут 17 января.

В Киеве из-за погодных условий приспустили самый большой флаг Украины, установленный на киевских холмах.

Об этом 14 января сообщили на сайте КГГА.

Согласно прогнозу синоптиков, в столице ожидается шквальный ветер с сильными порывами. Он может значительно повредить полотнище флага.

По предварительной информации, флаг снова поднимут после улучшения погодных условий – 17 января.

Отметим, сооружение флагштока в столице крупнейшее в Украине, высота флагштока – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Напомним, что в Киеве в пятницу, 14 января, весь день будет облачно. Синоптики прогнозируют осадки. Так, утренний мелкий дождь днем может усилиться. Ближе к вечеру ему на смену придет снег. Температура воздуха 0 +3 градуса, но будет ощущаться как -1 -5 градусов.

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