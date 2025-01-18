В Киеве приспустили самый большой флаг страны: что произошло

По прогнозу синоптиков, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

В Киеве в субботу, 18 января, из-за прогнозируемых порывов ветра приспустили главный флаг Украины, установленный на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

По прогнозу синоптиков, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

К слову, высота флагштока почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Напомним, в Киеве из-за ухудшения погодных условий объявлен первый уровень опасности.

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