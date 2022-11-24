В Киеве приспускают Главный государственный флаг Украины: что известно

Сразу после улучшения погодных условий флаг снова будет развеваться над киевскими склонами.
В Киеве приспускают Главный государственный флаг Украины, установленное на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Его опустят из-за сложных погодных условий.
Об этом заявил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.
"В связи со сложными погодными условиями, ледяным дождем и налипанием мокрого снега, чтобы сохранить полотно Государственного флага Украины, осуществляют регламентные технические работы", – рассказал он.
Сразу после улучшения погодных условий флаг снова будет развеваться над киевскими склонами.
Город по-прежнему заботится о том, чтобы удерживать полотно Главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии.
Отметим, высота флагштока Главного государственного флага – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.
Напомним, в Киеве объявлен первый уровень опасности.
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