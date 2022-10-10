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В Киеве приостановлено движение поездов по красной ветке метро, не работает пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота"

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В Киеве приостановлено движение поездов по красной ветке метро, не работает пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота"

Фото: УНИАН

Местные власти призывают людей оставаться в укрытиях.

В Киеве все подземные станции метрополитена работают как укрытие.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Движение поездов красной линией приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота", — говорится в сообщении.

О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно.

Напомним, утром, 10 октября, после объявления масштабной воздушной в центре Киева раздалось несколько взрывов. По информации мэра Виталия Кличко, взрыв произошел в Шевченковском районе.

В результате российской ракетной атаки погибли и ранены, сообщает "Суспільне" со ссылкой на ГСЧС.

По словам очевидцев, на месте прилета горят гражданские автомобили посреди дороги.

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Дата публикации
Просмотры
3498
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