В Киеве приостановлено движение поездов по красной ветке метро, не работает пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота"

В Киеве все подземные станции метрополитена работают как укрытие.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Движение поездов красной линией приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота", — говорится в сообщении.

О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно.

Напомним, утром, 10 октября, после объявления масштабной воздушной в центре Киева раздалось несколько взрывов. По информации мэра Виталия Кличко, взрыв произошел в Шевченковском районе.

В результате российской ракетной атаки погибли и ранены, сообщает "Суспільне" со ссылкой на ГСЧС.

По словам очевидцев, на месте прилета горят гражданские автомобили посреди дороги.

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