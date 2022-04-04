В Киеве приостановили программу экономического и социального развития города на 2021-2023 годы

В Киеве приостановили программу экономического и социального развития города на 2021-2023 годы

Реализация программы приостановлена до завершения военного положения.

Строительство, реконструкции и капитальные ремонты инфраструктурных объектов по программе экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы приостановлены до завершения военного положения.

Финансирования проектов не происходит.

Об этом сообщает КГГА.

Сейчас поддержка критической инфраструктуры столицы и меры по недопущению гуманитарной катастрофы в столице финансируются за счет резервного фонда бюджета Киева.

В марте на финансирование мер по обеспечению стабильного функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства, в частности, коммунальных предприятий и топливно-энергетического комплекса города, вывоз мусора, приобретение техники и оборудования для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций из резервного фонда выделено 548,4 млн грн.

"В частности, средства направляют на закупку резервного топлива во избежание чрезвычайных и аварийных ситуаций при работе энергогенерирующего оборудования ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 СП "Киевские ТЭЦ" КП "Киевтеплоэнерго", а также приобретение пожарных автолестниц, специализированных аварийно-спасательных автомобилей и пожарных, запасных частей и расходных материалов к дыхательным аппаратам, пожарным рукавам и специализированной экипировке пожарных", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве метро снова будет ездить через Южный мост.

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