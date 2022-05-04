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В Киеве приспустят государственный флаг Украины: в чем причина

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В Киеве приспустят государственный флаг Украины: в чем причина

УНИАН

Коммунальные службы Киева 5 мая приспустят главный государственный флаг Украины.

В четверг, 5 мая, в Киеве приспустят государственный флаг Украины, установленный на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", для замены полотна новым.

Об этом сообщает КГГА.

"5 мая всего на один час, с 10:00 до 11:00 утра, приспустим главный флаг страны для замены полотна новым. По-прежнему мы заботимся о том, чтобы удерживать государственный флаг и флагшток в надлежащем состоянии", — говорится в сообщении.

Замена полотна производится согласно соответствующему плану работ.

Сегодня сооружение флагштока является крупнейшим в Украине: его высота – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Напомним, в Киеве возобновили работу более 30 диппредставительств.

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