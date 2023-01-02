В Киеве применены экстренные отключения света: какая ситуация в области — ДТЭК

В Киеве в результате российской атаки дронами 2 января применены экстренные отключения света. В Киевской области они отменены.

Об этом сообщает ДТЭК.

Специалисты работают над стабилизацией ситуации в столице. Энергетики не прогнозируют, когда начнут действовать отключения по графику.

Следует отметить, что в некоторых районах Киевской области происходят аварийные отключения электроэнергии. Проверить их наличие по вашему адресу можно по ссылке.

Напомним, в ночь на 2 января Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Вражеские беспилотники повредили объекты критической инфраструктуры и жилые дома Киевской области.

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