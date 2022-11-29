В Киеве приближаются к нормальным графикам отключений света: в YASNO посоветовали, как ускорить процесс

Энергетики делают все возможное, чтобы вернуться к стабилизационным графикам отключений света в Киеве, и для этого не нужно включать все приборы, когда появляется электроэнергия.

Об этом гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщил в Сети 29 ноября.

Так, по его данным, в этот день в Киеве потребление электроэнергии ограничивали на 560 МВт и отключали 958 500 клиентов.

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"Сейчас коллеги делают все возможное, чтобы вернуться к стабилизационным графикам. Несколько часов утром энергосистема укладывалась в ограничения. Но их превышение не стало неожиданностью – ограничения от "Укрэнерго" до сих пор значительны. Пока нам всем сложно планировать, но мы уже приближаемся к стабилизации ситуации и нормальным графикам", – говорится в заявлении Коваленко.

Почему нельзя включать все электроприборы одновременно

Чтобы процесс проходил быстрее, он дал очень важный совет – не включать в сеть сразу все электроприборы, когда появляется свет. Гендиректор YASNO также объяснил причину этого.

"В момент подключения потребляется почти вдвое больше обычного. Предохранители, трансформаторы, сетевое оборудование не выдерживают и люди снова остаются без света. Количество аварийных ситуаций растет. Поэтому прошу: не включайте в сеть все одновременно. Попробуйте немного растянуть этот процесс во времени", – призвал Коваленко.

Почему важно платить за электроэнергию

Он также подчеркнул, что своевременная оплата за уже потребленную электроэнергию очень важная на сегодня. Ведь от этого зависят и ремонты, и новое оборудование, которого сейчас так не хватает.

"Помните, что энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть свет в наши дома. Поэтому присоединяйтесь и помогите им это сделать быстрее", – призвал гендиректор YASNO.

Напомним, стабилизационные графики отключения света в Киеве 29 ноября продержались чуть больше часа, и в столице были снова введены экстренные отключения.

В Минэнерго сообщили 29 ноября, что украинцы смогли сократить потребление электроэнергии на 10-15%, но в идеале нужно – на 25%.

Заметим, в "ДТЭК Сети", работающей в Киеве и области, Одессе, Днепропетровщине и Донетчине, сообщили, что будут включать потребителям свет на 5-6 часов в сутки.

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