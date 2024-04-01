В Киеве преступники организовали схему с квартирами умерших людей – подробности

В Киеве разоблачили и задержали участников мошеннической схемы, которые присваивали квартиры умерших людей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

По данным следствия, в состав преступной группировки входили двое мужчин 41 и 44 года, а также их 35-летняя приспешница.

Организатор "схемы" подыскивал квартиры киевлян, которые умерли и не имели наследников. В дальнейшем его подельники оформляли квартиры на подставных лиц, с целью их продажи реальным покупателям.

Полицейские выяснили, что таким образом фигурантам за год удалось перепродать четыре квартиры в Киеве на сумму более семи миллионов гривен.

Напомним, в Киеве работник ТЦК пытался за взятку предоставить отсрочку от мобилизации (фото).

Читайте также ведущие новости дня: