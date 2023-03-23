В Киеве преподаватель НУБиП обвиняется в пытках животных на глазах студентов: фото

По словам зоозащитников, эксперимент на живом кролике во время занятия показывал студентам преподаватель НУБиП Украины Роман Бокотько, тем самым нарушив закон.

В Киеве в Национальном университете биоресурсов и природопользования на факультете ветеринарной медицины преподаватель продемонстрировал на живом кролике без использования анестезии механизмы рефлекторной остановки дыхания под влиянием аммиака на слизистую.

Об этом сообщает зоозащитная организация URSA.

"Несмотря на ст. 26 Закона Украины о защите животных от жестокого обращения, который запрещает проведение на животных демонстраций в учебных целях, и просьбы студентов прекратить издевательства над животными, преподаватели продолжают регулярно пытать животных и публиковать это на интернет-ресурсах учебного заведения... В учебниках также отмечается, что все исследования в живых существах следует проводить под анестезией", — говорится в сообщении.

Фото: nubip.edu.ua

Фото: nubip.edu.ua

Напомним, в Киеве полицейские спасли трехмесячного щенка от жестокой владелицы, которая его била и поела водкой, чтобы не скулил.

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