В Киеве прекращают работу фонтаны: названа дата (фото)

Столичные фонтаны отправятся на зимний отдых.

В Киеве 3 октября фонтаны прекратят свою работу и отправятся на зимний отдых. Фонтаны в центре столицы и в акватории Русановского канала работали для киевлян и гостей города в течение пяти месяцев. 4 октября специалисты специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" начнут подготовку фонтанов к зиме.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

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На сегодня предприятие осуществляет работы по эксплуатации восьми столичных фонтанов, а именно: на Майдане Незалежности — "Большой" и комплекс шести фонтанов "Малые" (четная сторона ул. Крещатик), фонтаны "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева" (нечетная сторона ул. Крещатик), а также фонтан "Крещатик" на ул. Крещатик, 25, фонтан на ул. Большая Васильковская, 119-121 и уникального комплекса в акватории Русановского канала.

"В последнюю неделю работы фонтаны будут встречать гостей ежедневно с 12:00 до 23:00, свето-музыкальное шоу радовать с 19:00 до 23:00. Уже с 4 октября команда специалистов будет готовить оборудование фонтанов к зимнему периоду", — сообщила директор предприятия Светлана Козловская.

Подготовка фонтанов к зиме имеет несколько этапов, которые являются обязательными для надежной работы оборудования в следующих сезонах.

Чистка — внешнее устройство фонтанов будет тщательно очищено, чаши вымыты и проведены все необходимые санитарно-профилактические работы.

Демонтаж — демонтируют внешние элементы фонтанов.

Консервация — чаши "Большого" и шести "Малых" фонтанов будут накрыты специальной конструкцией, которая будет защищать фонтаны от внешнего повреждения и загрязнения в зимний период.

Полное отключение и отсоединение насосного оборудования и щитовых запуска в подземной части фонтанов.

"Для демонтажа 12-ти гейзерных фонтанов, находящихся в акватории Русановского канала, будут привлечены дайверы и водоплавающая техника. Очистка Русановских фонтанов будет проходить непосредственно после их демонтажа из канала. К следующему сезону они будут храниться в специализированных помещениях", — рассказала Светлана Козловская.

Напомним, что в этом году Виталий Кличко открыл новый общественное пространство и фонтан на Арсенальной площади, а также световой фонтан в Наводницком парке.

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