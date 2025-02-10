В Киеве предварительно из-за падения обломков БпЛА загорелось здание — Кличко

В ночь на 10 февраля 2025 года в Соломенском районе Киева, предварительно из-за падения обломков БпЛА, горит одноэтажное нежилое здание. Возгорание на территории рядом. Все службы на месте.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

В Святошинском районе пожар, по информации экстренных служб, не связан с вражеской атакой на город.

В настоящее время пострадавших нет.

Напомним, что враг атакует Украину ударными дронами. Было озвучено направление движения и места взрывов.

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