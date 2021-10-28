В Киеве предупредили об опасных метеорологических явлениях: чего и когда ожидать

В Киеве предупредили об опасных метеорологических явлениях: чего и когда ожидать

В столице 29 октября объявлен первый уровень опасности.

В Киеве и области ночью и утром 29 октября туман, видимость 200-500 м. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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