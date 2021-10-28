В Киеве предупредили об опасных метеорологических явлениях: чего и когда ожидать

В столице 29 октября объявлен первый уровень опасности.
В Киеве и области ночью и утром 29 октября туман, видимость 200-500 м. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.
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