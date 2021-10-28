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В Киеве предупредили об опасных метеорологических явлениях: чего и когда ожидать

В Киеве предупредили об опасных метеорологических явлениях: чего и когда ожидать

УНИАН

В столице 29 октября объявлен первый уровень опасности.

В Киеве и области ночью и утром 29 октября туман, видимость 200-500 м. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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