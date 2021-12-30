В Киеве предупредили об опасной погоде 31 декабря: чего ожидать

В Киеве предупредили об опасной погоде 31 декабря: чего ожидать

Синоптики прогнозируют небольшой снег, дождь и мороз.

В Киеве в пятницу, 31 декабря, ночью и утром на дорогах ожидается гололедица, местами гололедица. Первый уровень опасности желтый.

Об этом предупредил Украинский гидрометцентр.

Также читайте Какой будет погода в Киеве на Новый год: обновленный прогноз

Также в пятницу будет облачно, небольшой снег, днем с дождем, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

В Киевской городской государственной администрации призвали пешеходов быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителей – по возможности воздержаться от поездок на собственных авто. Если же избежать поездки невозможно – быть максимально осмотрительными на дорогах.

Напомним, что в Украине все регионы перешли в "желтую" зону. Для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно иметь хотя бы "желтый" внутренний COVID-сертификат или временную справку 063-О, выданную врачом, проводившим прививку.

Погода в Украине: зимние осадки усложнили трафик и прибавили работы травматологам

Читайте также: