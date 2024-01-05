В Киеве предупредили о неблагоприятных погодных условиях: детали

Жителей Киева предупредили об опасных метеорологических явлениях в столице. Людей призывают быть очень осторожными.

Об этом пишет КМВА.

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Как сообщают в ведомстве, до конца суток 5 января и в течение 6 января на дорогах ожидается гололедица. Так, следует быть осторожными. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Киевлян предупредили о непогоде

"І (желтый) уровень опасности! Завтра, 6 января, в Киеве в Киеве завтра ночью 5-7° мороза, днем 0-2° ниже нуля, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

Киевлян предупредили о непогоде / Фото: Киевская городская военная администрация.

Ранее киевлян и гостей столицы призвали отказаться от купаний на Крещение.

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