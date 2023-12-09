В Киеве представители ТЦК посетили "Спорт Лайф" — фото

Военнослужащие искали уклонистов в известной сети фитнес-залов Киева.
В Киеве утром 9 декабря представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки пришли с рейдом в один из фитнес-центров известной сети "Спорт Лайф".
Об этом пишут местные паблики.
"Утро в Спорт Лайфе в IQ Business Center началось не с тренировки", — говорится в сообщении.
Напомним, в Закарпатском областном ТЦК и СП прокомментировали рейд с повестками в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино" и городах области.
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