В Киеве представители ТЦК посетили "Спорт Лайф" — фото

В Киеве утром 9 декабря представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки пришли с рейдом в один из фитнес-центров известной сети "Спорт Лайф".

Об этом пишут местные паблики.

"Утро в Спорт Лайфе в IQ Business Center началось не с тренировки", — говорится в сообщении.

Представители ТЦК и СП в "Спорт Лайфе" в Киеве/Фото: Реальный Киев

Представители ТЦК и СП в "Спорт Лайфе" в Киеве/Фото: Реальный Киев

Представители ТЦК и СП в "Спорт Лайфе" в Киеве/Фото: Реальный Киев

Напомним, в Закарпатском областном ТЦК и СП прокомментировали рейд с повестками в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино" и городах области.

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