В Киеве предприятие обвиняет ТЦК в удерживании работника, имеющего право на "бронь": реакция ведомства

Компания "Око камера", производящая тепловизоры для дронов, заявила, что Печерский районный ТЦК и СП пытается мобилизовать руководителя производства. Указывается, что он имеет право на бронирование.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на компанию "Глаз камера".

В компании журналистам сообщили, что работник пришел в Печерский ТЦК, чтобы обновить свои данные и стать на военный учет для дальнейшего прохождения процедуры бронирования. Впрочем, его планируют мобилизовать. Там заявили, что из-за мобилизации работника риск остановки производства и срыва государственных заказов.

"Пока он в распределительном центре, ничего не подписывал и не официально мобилизован. Не было мобилизационного письма и приказа, и фактически сейчас его там удерживают незаконно", — отметили в компании.

Реакция ТЦК на инцидент

В ТЦК отреагировали на заявление компании. Говорят, что предприятие не получило подтверждения критической инфраструктуры, потому не имеет права на бронирование своих работников.

"Конфликтных ситуаций с гражданином не было", — отметили в ТЦК.

Там подчеркнули, что представители территориального центра комплектования и социальной поддержки действуют в рамках законодательства.

"Призываем граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, обезображенных и манипулятивных сообщений", — резюмировали в Киевском ТЦК и СП.

Ранее мэра Дрогобыча Львовской области оштрафовали на 34 тысячи гривен. Это сделал местный ТЦК за якобы "невыполнение мобилизационных мер на должном уровне".

Читайте также: