В Киеве предпринимателя подозревают в хищении 800 тысяч гривен на поставке продуктов для военных

В Киеве предпринимателя подозревают в хищении 800 тысяч гривен на поставке продуктов для военных

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

В Киеве предпринимателя подозревают в хищении 800 тысяч гривен на поставке продуктов питания для военнослужащих.

Соломенской окружной прокуратурой города Киева по результатам проведенных следственных действий сообщено о подозрении предпринимателю по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствием установлено, что между предпринимателем и военной частью был заключен договор на закупку 10 тысяч кг мясопродуктов (консервы мясные) для военнослужащих.

Поставщик, зная, что технические характеристики товара не соответствуют ДСТУ и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передал воинской части этот товар. В дальнейшем должностными лицами воинской части проведен расчет с продавцом.

Согласно экспертному заключению Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, поставленные мясные консервы не соответствуют требованиям ГОСТа. Вследствие этого государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 800 тыс. грн.

В рамках расследования указанного уголовного производства также проверяется причастность группы предпринимателей к поставке другой некачественной продукции военнослужащим.

С целью сбора и фиксации доказательств совершения уголовных преступлений, а также отбора образцов продукции, поставленных на выполнение других договоров, 26 августа на основании постановлений суда на предприятиях проведены обыски.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним, в Киеве 23 должностным лицам сообщено о подозрении в хищении столичного бюджета.

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