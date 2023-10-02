В Киеве предприниматель хотел вступить в школу "Армии дронов" и шпионить за ВСУ (фото)

Спецслужбы задержали в столице еще одного российского агента.

В Киеве задержали агента ФСБ, который собирал разведданные о спецподразделениях ВСУ и СБУ, специализирующихся на использовании беспилотных летательных аппаратов. Предатель хотел поступить в школу "Армии дронов", чтобы шпионить за украинскими военными.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Соответствующую задачу вражеский агент получил от своего российского «куратора» в конце лета этого года. Для его выполнения приспешник агрессора пытался поступить на обучение в одну из киевских школ "Армии дронов". После зачисления в заведение он должен был установить локации полигонов Сил обороны, где курсантов учат управлять ударными и разведывательными беспилотниками", — говорится в сообщении.

Также агент РФ планировал выявить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов. Оккупанты готовились использовать развединформацию своего агента для осуществления прицельных воздушных атак на объекты ВСУ и СБУ.

Кроме того, злоумышленник фиксировал локацию украинских защитников на территории Киева.

Переписка агента ФСБ с куратором

По данным следствия, агентом ФСБ оказался 49-летний предприниматель из Киева, которого два месяца назад дистанционно завербовал представитель ФСБ. В поле зрения агрессора он попал из-за своих антиукраинских сообщений на одном из российских Телеграмм-каналов.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, в результате атаки дронами по Смоленскому авиационному заводу был нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций.

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