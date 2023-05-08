В Киеве предлагают переименовать улицу в честь легендарного "Да Винчи": как подписать петицию

Известная украинская актриса Ада Роговцева предложила переименовать улицу Неманскую в Печерском районе Киева в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи"), погибшего 7 марта этого года в боях под Бахмутом.

Соответствующая петиция зарегистрирована 8 мая на сайте Киевского городского совета.

Также читайте Залужный во время прощания с Да Винчи стал на колени перед мамой и любимой Героя (фото)

"Улица Неманская в Печерском районе города Киева названа в честь реки Неман, протекающей в Калининградской области России. Российские топонимы не должны быть увековечены в городском пространстве столицы Украины. Киев должен уважать Героев, отдавших жизнь за Независимость Украины", – говорится в тексте петиции. .

Эту инициативу поддержала парамедикиня Алина Михайлова, которая была девушкой Да Винчи.

"Я искренне благодарна Аде Николаевне за эту инициативу и полностью ее поддерживаю. Спасибо всем, кто уже 2 месяца спрашивал меня об улице Дмитрия Коцюбайло или даже регистрировал подобные петиции, обращался к власти. Это именно та петиция, которую я прошу вас поддержать", — отметила Михайлова.

На вечер 8 мая петицию подписали уже более 10 тыс. человек из 6 тыс. необходимых. Присоединиться к инициативе можно по ссылке.

Скриншот петиции

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал погибшего Героя "Да Винчи" "человеком-символом и человеком-храбростью" и напомнил, что Дмитрий — один из самых молодых героев Украины.

Ранее невеста Да Винчи Алина Михайлова рассказала, как потеряла любимого на собственных руках.

Читайте также: