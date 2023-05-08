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В Киеве предлагают переименовать улицу в честь легендарного "Да Винчи": как подписать петицию

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Киеве предлагают переименовать улицу в честь легендарного "Да Винчи": как подписать петицию

Легендарный "Да Винчи" погиб 7 марта

С инициативой переименовать улицу Неманскую в Киеве выступила актриса Ада Роговцева.

Известная украинская актриса Ада Роговцева предложила переименовать улицу Неманскую в Печерском районе Киева в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи"), погибшего 7 марта этого года в боях под Бахмутом.

Соответствующая петиция зарегистрирована 8 мая на сайте Киевского городского совета.

"Улица Неманская в Печерском районе города Киева названа в честь реки Неман, протекающей в Калининградской области России. Российские топонимы не должны быть увековечены в городском пространстве столицы Украины. Киев должен уважать Героев, отдавших жизнь за Независимость Украины", – говорится в тексте петиции. .

Эту инициативу поддержала парамедикиня Алина Михайлова, которая была девушкой Да Винчи.

"Я искренне благодарна Аде Николаевне за эту инициативу и полностью ее поддерживаю. Спасибо всем, кто уже 2 месяца спрашивал меня об улице Дмитрия Коцюбайло или даже регистрировал подобные петиции, обращался к власти. Это именно та петиция, которую я прошу вас поддержать", — отметила Михайлова.

На вечер 8 мая петицию подписали уже более 10 тыс. человек из 6 тыс. необходимых. Присоединиться к инициативе можно по ссылке.

Скриншот петиции / ©
Скриншот петиции

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал погибшего Героя "Да Винчи" "человеком-символом и человеком-храбростью" и напомнил, что Дмитрий — один из самых молодых героев Украины.

Ранее невеста Да Винчи Алина Михайлова рассказала, как потеряла любимого на собственных руках.

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Дата публикации
Просмотры
678
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