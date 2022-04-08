В Киеве предлагают переименовать пять станций метрополитена

Глава столичного метро обратился с соответствующим предложением к Кличко.

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский обратился к мэру столицы Виталию Кличко с инициативой переименовать пять станций метрополитена.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Наши люди укрываются на "Дружбе народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", " Героев Днепра" — туда же!", — подчеркнул он.

Напомним, в Киеве продлили движение по красной линии метро и возобновили прокат велосипедов и электросамокатов.

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