Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве предлагают переименовать пять станций метрополитена

Дата публикации
Просмотры
1919
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве предлагают переименовать пять станций метрополитена

УНИАН

Глава столичного метро обратился с соответствующим предложением к Кличко.

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский обратился к мэру столицы Виталию Кличко с инициативой переименовать пять станций метрополитена.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Наши люди укрываются на "Дружбе народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", " Героев Днепра" — туда же!", — подчеркнул он.

Напомним, в Киеве продлили движение по красной линии метро и возобновили прокат велосипедов и электросамокатов.

Читайте также:

Следующая публикация